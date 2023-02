Xbox Game Pass, febbraio 2023: scopriamo i giochi di metà mese per gli abbonati

L'avvio del nuovo anno è stato ritmato in maniera diversa dal solito sul fronte Xbox Game Pass, almeno per quanto riguarda la comunicazione standard sui nuovi arrivi, ma questo non ha inficiato la qualità dei giochi introdotti nel catalogo. Anche questa mandata di giochi di febbraio 2023, che potrebbe essere considerata la seconda o comunque quella relativa a metà mese e dintorni, è caratterizzata da una notevole presenza di giochi di spessore, così come avevamo visto anche con i primi titoli del mese e quelli di fine gennaio 2023, ma in generale anche per quanto riguarda tutto il primo mese del nuovo anno.

D'altra parte, come abbiamo visto anche durante il recente evento Xbox Developer_Direct, questo dovrebbe essere un anno importante per il Game Pass come per Xbox in generale, dunque le uscite di spessore non dovrebbero mancare nell'arco dei prossimi mesi. Intanto, cominciamo dunque la panoramica sui nuovi giochi in arrivo verso la metà di febbraio 2023 e oltre, in attesa di eventuali altre comunicazioni, mentre ricordiamo anche i giochi che lasceranno il catalogo il 15 febbraio.