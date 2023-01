Xbox Game Pass: gli ultimi giochi di gennaio e i primi di febbraio 2023

È stato indubbiamente uno strano avvio di anno questo di Xbox Game Pass, cosa che prosegue con una nuova ondata di giochi che va a piazzarsi a cavallo fra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2023, invece di seguire lo schema standard. A dire il vero non è che cambi molto dal solito in termini di intervalli di tempo e tempistiche di rilascio dei giochi, ma la variazione si nota soprattutto al livello comunicativo, segno evidente dell'aver voluto lasciare tutto lo spazio possibile all'evento Xbox Developer Direct. La cosa strana è che quest'ultimo non è stato nemmeno utilizzato per annunci sul fronte Game Pass, dunque non si capisce precisamente per quale motivo la comunicazione della seconda mandata di gennaio sia stata posticipata così tanto, a meno che non si trattasse di una strategia per mascherare una quantità di giochi un po' più bassa rispetto al solito per quanto riguarda l'arco del mese in questione. In ogni caso, a questo punto ci siamo e vediamo dunque a cosa andremo incontro nei prossimi giorni tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio su Game Pass.

Hi-Fi Rush - Xbox Series X|S, PC e Cloud, 25 gennaio La grande sorpresa di questo avvio di 2023 si chiama Hi-Fi Rush e ha rappresentato un caso più unico che raro di "shadow drop" totalmente inaspettato, almeno se si pensa al fatto che si tratta di un gioco first party di Xbox Game Studios. Si tratta di un nuovo action game ritmico da parte di Tango GameWorks, il team Bethesda capitanato da Shinji Mikami, e già questo dovrebbe renderlo interessante di suo, ma anche le caratteristiche del gameplay non scherzano: a vederlo sembra un normale action in terza persona, con una caratterizzazione che mischia l'anime con i cartoon del "sabato mattina" anni 90, ma a questo bisogna aggiungere la musica come elemento fondamentale, visto che tutte le nostre azioni devono compiersi a ritmo, in un mondo che contribuisce a questa musicalità in ogni suo aspetto. A poche ore dal lancio a sorpresa, Hi-Fi Rush si sta già dimostrando un notevole successo soprattutto tra gli utenti, dunque il download è altamente consigliato anche solo per vedere di cosa si tratti.

GoldenEye 007 - Console e Cloud, 27 gennaio GoldenEye 007 ci riporta di netto nel classico per Nintendo 64 Dopo anni di voci di corridoio, smentite e mezze conferme, GoldenEye 007 torna finalmente sui nostri schermi in una versione assolutamente fedele all'originale per Nintendo 64, lanciato in contemporanea su Xbox Game Pass e Nintendo Switch Online. Si tratta di un port quanto più possibile vicino al classico della vecchia console Nintendo, anche se su Xbox è stato praticamente ricostruito da zero, o quasi. Livelli e struttura di gioco sono gli stessi, così come la caratterizzazione grafica, mentre sotto quest'ultimo aspetto è stato effettuato un upgrade alle texture con risoluzione più alta e sono state applicate alcune variazioni al sistema di controllo. È ancora possibile giocare con gli input originali ma anche utilizzare uno schema più vicino a quello classico degli FPS moderni, con l'uso dei due stick e due grilletti: in definitiva, un grande classico che ritorna in una forma pienamente giocabile ai giorni nostri, ovviamente con il peso degli anni che si fa ovviamente sentire ma non impedisce di esplorarlo nuovamente a fondo.

Roboquest (Game Preview) - Console, 30 gennaio RoboQuest, tra FPS e roguelike, in uno screenshot Già disponibile da un anno circa su PC Game Pass, Roboquest arriva adesso anche su console, dimostrando ancora una volta l'ottima capacità di adattamento del roguelike, in questo caso a servizio di una sorta di sparatutto in prima persona a base di robot, dotato di uno stile grafico pulito e quasi cartoonesco in grado di donare al tutto una caratterizzazione davvero interessante. All'interno di ambientazioni cangianti e generate in maniera procedurale, che vanno da città futuristiche a canyon e scenari misti tra natura e tecnologia, ci troviamo ad affrontare orde di nemici meccanici nei panni di vari robot da combattimento, che variano di partita in partita ma mantenendo comunque una certa base si progressione costante. Questo elemento ci fa parlare di "roguelite", visto che l'azzeramento tradizionale della partita al game over è sostituito da un meccanismo progressivo che anche in questo caso riesce a catturare l'attenzione a lungo.

Age of Empires II: Definitive Edition - Console e Cloud, 31 gennaio Age of Empires II Definitive Edition si presenta con una grafica rinnovata ma basato sulle stesse meccaniche del classico Dopo anni di attesa, la serie Age of Empires arriva infine su console Xbox e lo fa a partire da quello che è il suo capolavoro, ovvero il secondo capitolo. Age of Empires II: Definitive Edition è la versione modernizzata, riveduta e arricchita dell'originale, con vari adattamenti sia per quanto riguarda le tecnologie moderne che per adeguarsi al meglio alla fruizione su console, per quanto riguarda nello specifico quest'ultima versione. Riportare in scena uno degli strategici in tempo reale più amati in assoluto, a venti anni di distanza dalla sua uscita originale, non è stata una missione facile ma Age of Empires II: Definitive Edition è riuscito nell'intento in maniera impeccabile su PC, andando a scavare tra gli ingranaggi del gameplay e del bilanciamento e aggiungendo nuovi contenuti oltre a rielaborare la grafica in modo da renderla in linea con gli standard attuali. Su console, il lavoro maggiore si è concentrato ovviamente su un'impostazione tutta nuova dell'interfaccia e dei controlli in modo da sfruttare il controller invece del classico mouse e l'operazione sembra essere riuscita.

Inkulinati (Game Preview) - Console, PC e Cloud, 31 gennaio Inkulinati è tutto costruito tra miniature sulle pagine di manoscritti medievali Arriva in versione Game Preview, dunque in accesso anticipato, anche Inkulinati, gioco che in Italia in particolare è già diventato famoso anche solo per il titolo che da queste parti si presta a essere ricordato bene. In verità il riferimento è ovviamente a "ink", inchiostro, in quanto si tratta di una sorta di strategico tutto costruito sulle miniature tipiche dei manoscritti di epoca medievale, che si animano e prendono vita in una strana guerra sulle pagine dei libri. Al di là della possibile epica insita in spettacolari tenzoni tra conigli armati, lumache da battaglia e asini petomani, Inkulinati si sviluppa su una struttura strategica piuttosto complessa e intrecciata, seguendo regole particolari in grado di catturarci dentro a queste bizzarre miniature. Il tutto è poi chiaramente caratterizzato da una grande ironia, che ci porta a voler scoprire cosa succede di pagina in pagine in questo bizzarro mondo di bestie e cavalieri.

JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R - Console, PC e Cloud, 31 gennaio I folli combattimenti di Jojo vengono ben riprodotti in JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R Il gennaio all'insegna delle produzioni giapponesi prosegue e si conclude con JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R, nuovo picchiaduro incentrato sul celebre manga di Hirohiko Araki. Con un roster di oltre 50 personaggi tratti direttamente dal variopinto cast della lunga serie originale, ognuno ovviamente legato al suo specifico stand, il gioco mette in scena incredibili battaglie che seguono in maniera fedele i diversi stili di combattimento. La meccanica del gameplay deriva in gran parte dall'All-Star Battle uscito nel 2014, ma in questo nuovo capitolo è stata modificata e perfezionata ulteriormente, aggiungendo nuovi personaggi e opzioni di gioco oltre a meccaniche differenti come gli scatti in aria e gli scontri su questo nuovo piano. JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R è ovviamente un must per tutti gli appassionati della serie di Araki, ma anche chi non la conosce può trovare interessante l'originalità di questo picchiaduro e magari entrare attraverso questo nello strano mondo del manga/anime in questione.

Darkest Dungeon - Console, PC e Cloud, 2 febbraio Darkest Dungeon, uno screenshot che mostra il particolare stile grafico Anche nell'affollato panorama degli RPG roguelike, Darkest Dungeon riesce facilmente a distinguersi dalla massa anche solo per la particolare caratterizzazione grafica, prima di prendere in considerazione il suo ottimo gameplay. Il gioco di Redhook Studios ritorna nel catalogo Game Pass con il suo stile gotico e oscuro, fumettoso e grottesco a tratti, con il suo disegno in 2D che accentua i toni dark e cinici del mondo. Il gameplay è incentrato sullo "stress da avventura", in cui i combattenti non solo devono sostenere sfide inumane contro nemici inquietanti, ma anche resistere a varie afflizioni che derivano dalla situazione di stress costante a cui sono sottoposti, nonché dalle loro paure e squilibri psicologici. In Darkest Dungeon ci troviamo a reclutare, addestrare e infine guidare in battaglia un gruppo di eroi disturbati che si devono addentrare in tetre foreste, dedali dimenticati e cripte in rovina. La sopravvivenza diventa un affare complesso con tutte le variabili messe in campo, mentre si scoprono oscuri misteri e si affrontano mostri sempre più temibili con un particolare sistema di combattimento a turni con elementi strategici.

Grid Legends (EA Play) - Cloud, 2 febbraio GRID Legends, un momento di una corsa Dopo essere stato messo a disposizione su console e PC attraverso l'introduzione in EA Play, Grid Legends arriva ora anche su cloud, consentendo così di poter gareggiare anche in mobilità. Il gioco cerca di portare il racing game classico di Codemasters sui binari di una sorta di narrazione di qualche tipo, in questo caso. Oltre alla solita pletora di modalità di gioco in singolo e multiplayer, costruite sulla solita ottima base dell'EGO Engine del team britannico, Grid Legends riporta in auge anche la modalità storia, con tanto di narrazione che si sviluppa tra una corsa e l'altra, cercando in questo modo d'inserire le sfide all'interno di una progressione che costruisce una vera e propria storia. I risultati sono stati un po' mediocri, ma questo non toglie che il gioco in questione possa esercitare un'attrattiva particolare proprio grazie a questo aspetto, oltre alla solita base ottima dei giochi di corse Codemasters.