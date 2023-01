GeForce Now: iniziato l'aggiornamento dei server alla GeForce RTX 4080

Nvidia ha iniziato l'aggiornamento dei server del suo servizio di cloud gaming in abbonamento, GeForce Now, per introdurre la tecnologia delle GeForce RTX 4080 per gli abbonati Ultimate. Quindi da questi giorni sarà possibile provare le gioie della serie 40 via cloud, con tutti i vantaggi in termini di qualità dei giochi.

Naturalmente l'aggiornamento dei server sarà graduale, quindi qualcuno potrebbe ricevere le novità solo nei prossimi giorni.

Leggiamo il messaggio ufficiale con l'annuncio inviato da Nvidia agli abbonati a GeForce Now:

Stai ancora pensando di passare alle prestazioni di cloud gaming Ultimate? È arrivato il momento.

L'implementazione delle prestazioni di classe GeForce RTX 4080 è iniziata, nuove funzionalità saranno disponibili solo per gli abbonati a Ultimate.

Abbonati al piano Ultimate oggi stesso e preparati per le massime risoluzioni e i frame rate più alti dal cloud; gioca e competi con fino a 240 fps nei titoli che supportano Reflex. Gli abbonati al piano Ultimate hanno inoltre accesso esclusivo ai server di gioco più veloci e a sessioni di gioco più lunghe. Inoltre, per la prima volta, sono supportate le risoluzioni Ultrawide che offrono un punto di vista più ampio, per un'esperienza di gioco davvero immersiva.

Passa a Ultimate oggi stesso e il tuo gameplay si aggiornerà automaticamente quando i server RTX 4080 aggiornati saranno disponibili nella tua zona, se non lo sono già.