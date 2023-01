Esclusive Xbox: Phil Spencer è cosciente che il 2022 è stato un anno debole

Il 2022 è stato un anno debole per quanto riguarda l'uscita di esclusive Xbox. Ad ammetterlo è stato Phil Spencer stesso in un'intervista con IGN, in cui ha toccato l'argomento senza stare troppo con il freno tirato, prendendosi inoltre la responsabilità dell'accaduto: "Il nostro impegno con i fan è quello di lanciare costantemente dei grandi giochi che con cui le persone possano giocare sulla nostra piattaforma, e senza dubbio nel 2022 non ne abbiamo avuti abbastanza. Me ne prendo tutta la responsabilità, visto che dirigo il settore."

Spencer ha aggiunto che prende molto seriamente questo impegno con i giocatori e che, fortunatamente, il 2023 è partito con un altro piede. Inoltre ci saranno due titoli fondamentali per Xbox e il Game Pass, ossia Starfield e Redfall.

Spencer ha anche spiegato il motivo per cui è stato tenuto di Developer Direct, dove sono state svelate le date d'uscita di Redfall e Minecraft Legends, oltre a essere lanciato Hi-Fi Rush. Secondo lui era importante dare qualcosa ai fan, dopo mesi passati a dire di rimanere in attesa di notizie.

"Esito a dare troppe anticipazioni, perché so che giustamente la comunità è un po' stanca di noi che gli diciamo semplicemente "aspetta fino a.." Questo è uno dei motivi per cui è stato bello poter lanciare Hi-Fi Rush durante l'evento, facendo capire che abbiamo cose da lanciare.

A novembre abbiamo fatto uscire Pentiment, che è un gioco di grande qualità, ma dobbiamo dare di più. Quando guardo Minecraft Legends, quando guardo Redfall, il lavoro che stiamo facendo in Forza Motorsport e uno dei miei franchise preferiti, The Elder Scrolls Online... penso che fosse importante per noi mostrare i giochi e mostrare le date. "