Starfield e Redfall sono importantissimi per il Game Pass nel 2023, per Phil Spencer

Phil Spencer ha ammesso che Redfall e Starfield, entrambi confermati per il 2023, sono importantissimi per il Game Pass nel 2023, dopo un 2022 in cui le esclusive non sono mancate, ma sono mancati titoli di grande richiamo.

Il capo di Microsoft Gaming ne ha parlato nel corso di un'intervista con IGN, in cui ha dichiarato: "Redfall e Starfield sono dei giochi importantissimi, come tutti i giochi first party che stiamo facendo. Il Game Pass ha avuto una crescita costante e quando aggiungiamo giochi o seguiti dei giochi, vediamo che la crescita si fa più sostenuta."

Microsoft considera Bethesda e i suoi studi una forza chiave per il 2023, come già dimostrato dagli ottimi riscontri della sorpresa Hi-Fi Rush di Tango Gameworks, pubblicato il 25 gennaio 2023: "Sono davvero incoraggiato dalla forza che Bethesda darà al nostro portfolio, che inizieremo a vedere nel 2023. È emozionante."

Detto questo Spencer è consapevole del 2022 sottotono in termini di uscite first party e non cerca di nascondere la cosa in nessun modo: "L'impegno che abbiamo verso i nostri clienti per continuare a offrirgli grandi giochi è qualcosa che prendo davvero sul serio, che i team prendono sul serio e il 2022 è stato troppo debole dal punto di vista dei giochi. Quindi siamo entusiasti di entrare nel 2023, tenere un Developer Direct. Sono davvero confidente dei giochi che mostreremo, sapendo che potremo dare risalto a Starfield in uno suo show, iniziando il 2023 con un buono slancio."