Garden In!, la recensione del Tamagotchi in salsa pollice verde

C'è qualcosa di ontologico e cosmogonico, per non dire teologico, nel prendersi cura di una pianta. Elevarsi a entità da cui dipende completamente la sopravvivenza di una creatura vivente, di per sé inerme e incapace di comunicare per di più, ha effettivamente qualcosa di divino. Si tratta di un'attività di per sé in grado di farci riflettere sul grande mistero della vita, della morte, della creazione, dell'eventuale esistenza, o insistenza beninteso, di un essere superiore.

Il giardinaggio, per dirla in altri termini, può essere un hobby molto proficuo, nella quantità e qualità dei ragionamenti filosofici che è in grado di attivare ed è allo stesso tempo estremamente rilassante, rinfrancante, soddisfacente nella misura in cui si è perfettamente in grado di far crescere e prosperare le proprie amate piante.

Purtroppo, tuttavia, il pollice verde non è una qualità che l'eventuale essere superiore di qui sopra ha distribuito democraticamente, in parti uguali, a tutti i partecipanti di questa grande rappresentazione teatrale comunemente chiamata vita. Tra chi si scorda puntualmente di nutrire a dovere il proprio giardino e chi, per motivi totalmente ignoti, non fa altro che sotterrare una pianta rinsecchita dopo l'altra, non è detto che tutti possano trarre beneficio mentale dedicandosi a un'attività che solo alcuni possono definire realmente zen.

In aiuto di tutti questi amanti della natura mancati, di chi suo malgrado non ha il tempo per curare a dovere una manciata di piante, o semplicemente di chi vuole trascinare anche nel mondo virtuale il proprio passatempo preferito, l'italianissima Dramatic Iceberg, software house con base operativa a Torino, ha ben pensato di realizzare Garden In!, minuscola, minimalista e particolare esperienza che potrebbe tranquillamente essere accostata ai cari e vecchi Tamagotchi.

Perché un simile paragone? Ve lo spieghiamo nella nostra recensione di Garden In!.