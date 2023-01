Dying Light 2: Stay Human promette sorprese nel livestream del primo anniversario

Dying Light 2: Stay Human sarà protagonista di uno speciale livestream in occasione del primo anniversario del gioco, il prossimo 31 gennaio, e Techland ha promesso che ci saranno delle sorprese. Il team si prepara a lanciare nuovi DLC?

Come forse ricorderete, il game director di Dying Light 2 ha detto che nel 2023 arriveranno tante novità per il gioco, e al di là di feature introdotte tramite degli aggiornamenti è chiaro che il pensiero vada subito a eventuali contenuti aggiuntivi.

Dopo l'annuncio dell'espansione Bloody Ties per Dying Light 2, lo studio è rimasto effettivamente in silenzio sui prossimi step nell'ambito del supporto post-lancio, ma a quanto pare l'attesa sta per finire.

Il livestream annunciato da Techland per il 31 gennaio, che verrà trasmesso a partire dalle 20.00 ora italiana, potrebbe insomma aprire le porte a tante interessanti novità per l'action survival a base di zombie, andando ad arricchire ulteriormente l'esperienza con nuove storie e personaggi.