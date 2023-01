Microsoft accusa Sony: sta mentendo all'antitrust UE riguardo Call of Duty

Sony sta mentendo all'antitrust UE per quanto riguarda l'accordo su Call of Duty: è questa l'accusa lanciata da Frank X. Shaw, un portavoce di Microsoft, secondo cui la casa giapponese starebbe cercando di convincere alcune persone a Bruxelles di qualcosa che non corrisponde alla verità.

Stando a un report, alcuni giorni fa Jim Ryan avrebbe incontrato il capo dell'antitrust UE, e pare che questa mossa rientri appunto in una strategia che PlayStation starebbe portando avanti al fine di imporre la propria narrazione e fare in modo che l'acquisizione di Activision Blizzard venga bloccata.

"Ho sentito che Sony sta incontrando delle persone a Bruxelles sostenendo che Microsoft non voglia offrire loro la parità in merito a Call of Duty qualora l'acquisizione di Activision dovesse andare a buon fine", ha scritto Shaw. "Non c'è nulla di più lontano dal vero."

"Siamo stati molto chiari nell'offrire a Sony un accordo da dieci anni per fare in modo che possano avere la parità su tempistiche, contenuti, feature, qualità, giocabilità e qualsiasi altro aspetto del gioco."

"Abbiamo anche detto che saremmo stati felici di mettere questo impegno nero su bianco, stilando un contratto, stabilendo degli accordi normativi e quant'altro. Sony è leader del mercato console e sarebbe un controsenso per noi escludere gli utenti PlayStation dall'ecosistema di Call of Duty."

"Il nostro obiettivo è quello di offrire Call of Duty e qualsiasi altro gioco - così come abbiamo fatto con Minecraft - al maggior numero di persone nel mondo, così che possano accedere all'esperienza dove e come preferiscono."