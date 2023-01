Kerbal Space Program 2, un video tutorial su come evitare il suolo

Kerbal Space Program 2 farà il proprio debutto su PC fra non molto, e gli sviluppatori hanno pensato bene di pubblicare una serie di video tutorial al fine di illustrare concetti scientifici presenti nel gioco, come ad esempio le manovre per evitare il suolo.

In uscita il 24 febbraio in accesso anticipato, Kerbal Space Program 2 miscelerà realismo simulativo e umorismo cartoonesco in un'unica, affascinante soluzione: la stessa che ha determinato il successo del primo episodio della serie.

"Missing the Ground è uno dei primi tutorial di Kerbal Space Program 2, parte di una serie di guide animate che puntano a migliorare l'esperienza del gioco mentre si imparano vari concetti scientifici", si legge nella descrizione del video.

"L'originale Kerbal Space Program è uno dei titoli più amati di tutti i tempi e, ad anni dalla sua uscita, è più popolare che mai"; recita invece la sinossi del gioco su Steam.

"Il suo sequel, Kerbal Space Program 2, è stato riprogettato da cima a fondo per soddisfare le necessità di un gioco di esplorazione spaziale di nuova generazione, mantenendo le solide fondamenta che hanno reso grande il predecessore."

"Sviluppa un programma spaziale, costruisci veicoli potenti e raggiungi enormi corpi celesti mentre esplori i misteri del cosmo."