Classifica eShop, Fire Emblem Engage debutta in prima posizione su Nintendo Switch

Fire Emblem Engage ha debuttato in prima posizione nella classifica eShop dei giochi più venduti per Nintendo Switch: l'RPG sviluppato da Intelligent Systems ha superato senza troppi problemi Minecraft e Mario Kart 8 Deluxe.

Fire Emblem Engage Minecraft Mario Kart 8 Deluxe Just Dance 2023 Edition Stardew Valley Fire Emblem Engage + Expansion Pass Nintendo Switch Sports Pokemon Violetto Persona 3 Portable + Persona 4 Golden Bundle A Little to the Left

Accolto dalla stampa internazionale con voti positivi, Fire Emblem Engage rappresenta un episodio peculiare per la storica serie Nintendo, ricco di un fanservice che non ha mancato di entusiasmare i tanti appassionati del franchise.

Come si può vedere, dopo Minecraft e Mario Kart 8 Deluxe, veri e propri blockbuster su Nintendo Switch, la top 5 viene completata da Just Dance 2023 Edition, che sta facendo molto bene sulla console ibrida giapponese, e da Stardew Valley, che figura primo nella classifica dei titoli disponibili solo in formato digitale.

Stardew Valley A Little to the Left Hollow Knight Persona 4 Golden Among Us Persona 3 Portable Disney Dreamlight Valley Kirby's Dream Buffet Arcade Archives: VS. Super Mario Bros. Uno

Anche qui troviamo Persona 4 Golden e Persona 3 Portable, i due capitoli della saga Atlus che hanno fatto il proprio debutto sulle attuali piattaforme in versione rimasterizzata, nonché l'onnipresente Hollow Knight, spinto anche e soprattutto dall'attesa nei confronti del sequel.