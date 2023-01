Fire Emblem Engage: i voti della stampa sono positivi per l'esclusiva Nintendo Switch

L'embargo delle recensioni di Fire Emblem Engage è terminato a pochi giorni dal debutto nei negozi, dandoci modo di farci un'idea di come è stata accolta la nuova esclusiva per Nintendo Switch da parte della stampa internazionale. Il verdetto? Per il momento la stragrande maggioranza dei voti della critica è positivo.

Prima di scoprire i parerei della critica estera, vi consigliamo, se ancora non lo avete fatto, di leggere la recensione di Fire Emblem Engage di Multiplayer.it realizzata da Christian Colli.

Di seguito i voti della stampa internazionale per Fire Emblem Engage:

Multiplayer.it - 85

Dexerto - 100

Digitally Downloaded - 100

Siliconera - 100

God is a Geek - 95

Player 2 - 91

Vandal - 90

The Games Machine - 90

Stevivor - 90

NintendoWorldReport - 90

IGN USA - 90

Game Informer - 90

Destructoid - 90

Nintendo Life - 90

Shacknews - 90

TheSixthAxis - 90

Jeuxvideo.com - 85

CGMagazine - 85

PlaySense - 85

Power Unlimited - 83

Nintenduo - 83

COGconnected - 82

PC Games - 80

Meristation - 80

Areajugones - 80

Trusted Reviews - 80

RPG Site - 80

Nintendo Insider - 80

NME - 80

Press Start Australia - 80

VG247 - 80

WCCftech - 80

Digital Trends - 80

GamesHub - 80

Metro GameCentral - 80

Screen Rant - 80

The Gamer - 80

Comicbook.com - 70

GameSpot - 70

Twinfinite - 70

WellPlayed - 70

PCMag - 70

VGC - 60

GamesRadar+ - 50

Nel momento in cui scriviamo la media voti di Fire Emblem Engage è di 82 sia su Metacritic che su OpenCritic. Parliamo dunque di un "metascore" sicuramente positivo, seppur inferiore a quello di Fire Emblem Three Houses e dei precedenti capitoli della serie, con tutte le recensioni che premiano gameplay e stile visivo, mentre non a tutti è andata già trama e personaggi, in molti casi definiti banali o poco interessanti.

La nostra recensione di Fire Emblem Engage afferma:

"Fire Emblem Engage è forse la massima espressione della serie Intelligent Systems, nel bene e nel male: la narrativa è arrivata al proverbiale fondo del barile, mentre il gameplay ha raggiunto vette impensabili. Il titolo Nintendo ci ha divertito da matti, impegnandoci in missioni sopra le righe con una varietà di personaggi, situazioni e combinazioni che faranno la felicità degli appassionati, e questo aspetto ci ha fatto sopportare di buon grado i pessimi dialoghi e i colpi di scena scontatissimi di una storia che, con un cast tanto pittoresco e ben caratterizzato, avrebbe potuto dire molto di più. Inutile dire che lo consigliamo caldamente agli amanti degli strategici a turni col pallino per gli anime."