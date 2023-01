LittleBigPlanet 1, 2 e 3 in uscita su PC, per il database di Steam

LittleBigPlanet 1, 2 e 3 potrebbero arrivare a breve su PC, stando ad alcuni riferimenti individuati nel database di Steam. Al momento i giochi in questione vengono indicati come DLC con immissione datata 19 luglio, ma è chiaro che si tratta appunto della trilogia originale della serie targata Media Molecule.

Dopo il lancio di Sackboy: Una Grande Avventura su PC, sebbene debole e con pochi giocatori contemporanei, pare dunque che il celebre pupazzo di pezza sia destinato a tornare sulla piattaforma Windows con le sue avventure originali, caratterizzate come saprete dalla presenza di potenti editor per la creazione di livelli e asset.

L'eventuale arrivo dei primi tre LittleBigPlanet, più che altro, segnerebbe l'inizio di una sorta di "fase 2" per le produzioni PlayStation su PC, che dopo una mandata di titoli di prima fascia, più recenti e rilevanti, potrebbe aprire le porte del proprio catalogo in maniera massiccia e capitalizzare di conseguenza.

Un'altra ipotesi relativa alle informazioni di LittleBigPlanet 1, 2 e 3 all'interno del database di Steam ruota attorno a un misterioso Gorilla Engine, forse il nome in codice di una raccolta che include i tre capitoli della saga, magari in formato rimasterizzato per l'occasione visto che parliamo pur sempre di giochi usciti su PS3.