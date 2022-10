Sackboy: Una grande avventura, lancio debole su PC, pochi i giocatori contemporanei

Sackboy: Una grande avventura è probabilmente il titolo first party di PlayStation per PC che ha fatto registrare il lancio più debole su Steam, dopo gli enormi successi di God of War e Marvel's Spider-Man e l'accoglienza più freddina, ma comunque non così insignificante, ricevuta da Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri. A dircelo è il numero dei giocatori contemporanei, che è davvero basso per il platform di Sumo Digital, tanto da non avergli mai permesso di entrare nella top 100 dei titoli più giocati.

Per inciso, il picco massimo di giocatori di Sackboy: Una grande avventura è stato di appena 592, stando a quanto registrato da SteamDB.

Il picco di giocatori massimo su Steam di Sackboy: Una grande avventura

Peggio ancora, è impossibile trovare traccia del gioco nella top 100 globale della piattaforma per quantità di ricavi, nonostante sia stato lanciato poco più di un giorno fa, segno che molti giocatori lo hanno semplicemente ignorato.

Volendo, anche la quantità di recensioni ricevute dal gioco su Steam è indicativo, visto che sono appena 120 (al momento di scrivere questa notizia). Il giudizio complessivo di chi lo ha provato è comunque molto positivo, segno che almeno la qualità ha convinto chi lo ha acquistato.

Per confronto, il già citato Uncharted: Raccolta L'eredità dei Ladri aveva toccato i 10.851 giocatori contemporanei massimi, facendo parlare di un lancio di scarso successo. Oltretutto, a differenza di Sacboy, Nathan Drake è ancora nella top 10 delle vendite, pur non occupando una posizione di rilievo (è oltre la top 50).