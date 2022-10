Call of Duty: Modern Warfare 2 su Steam batte se stesso per numero di giocatori contemporanei

Call of Duty: Modern Warfare 2 continua a macinare numeri da record per la serie su Steam, riuscendo addirittura a battere se stesso per il numero di giocatori contemporanei, il cui picco è cresciuto di circa 10.000 unità rispetto al record precedente, fatto segnare nella giornata di ieri, come mostrano i dati di SteamDB che parlano di quasi 250.000 giocatori.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ha un nuovo picco di giocatori massimi

Considerando che il prezzo di accesso al gioco è di 69,99€, si tratta di un risultato davvero notevole. Per dire, attualmente è terzo nella classifica globale dei più giocati sulla piattaforma di Valve.

Per amore di confronto, ecco i numeri fatti da altri Call of Duty lanciati su Steam, messi in ordine di numero di giocatori contemporanei massimi registrati:

Modern Warfare II (2022): 247.830

Black Ops: 118.593

Modern Warfare 2 (2009): 112.874

Modern Warfare 3: 86.832

Black Ops II: 71.228

Black Ops III: 63.681

World War II: 56.627 (ultimo Call of Duty lanciato su Steam prima di Modern Warfare 2)

Come potete vedere, il nuovo titolo di Infinity Ward ha fatto registrare finora più del doppio dei giocatori di qualsiasi altro Call of Duty.

Inoltre, attualmente Call of Duty: Modern Warfare 2 è primo nella top 100 globale di Steam per ricavi, sopra a Cyberpunk 2077, in offerta con il 50% di sconto, a FIFA 23 e a Resident Evil Village.

Call of Duty: Modern Warfare 2 è primo in classifica

Unica nota negativa sembrano essere le recensioni degli utenti, che sono già quasi tredicimila, delle quali però solo il 62% sono positive (al momento di scrivere questa notizia). I motivi di lamentela più comuni sono i troppi bug e le performance non proprio ottimali su alcuni sistemi.