Call of Duty: Modern Warfare 2 disponibile, è il lancio più grande di sempre per la serie su Steam

Call of Duty: Modern Warfare 2 è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5. Interessante notare come abbia fatto registrare già un piccolo record, quello del maggior numero di giocatori contemporanei al lancio su Steam della serie. Nessun altro capitolo era riuscito a fare meglio.

Stando a SteamDB, il picco massimo dei giocatori ha raggiunto la ragguardevole cifra di 238.522. Considerato che stiamo parlando di un titolo venduto a 70€, non è per niente male.

Il numero di giocatori contemporanei su Steam di Call of Duty: Modern Warfare 2 al lancio

Attualmente è il quinto gioco più giocato della piattaforma, battuto solo da quattro concorrenti già ben rodati, tutti free-to-play: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, PUBG: Battlegrounds e Apex Legends.

Call of Duty: Modern Warfare 2 è tra i più giocati su Steam

Naturalmente il successo è anche nelle vendite: Call of Duty: Modern Warfare 2 è primo nella classifica globale di Steam per ricavi. Si trova subito sopra a Steam Deck e a Football Manager 2023.

Call of Duty: Modern Warfare 2 primo anche nella classifica globale di Steam

Ci stiamo concentrando sulla versione PC perché è quella che consente di ricavare più facilmente dei dati, grazie a Steam, ma immaginiamo che il titolo di Infinity Ward stia facendo ottimi risultati su tutte le piattaforma, vista anche l'accoglienza della beta e della campagna. In particolare su PlayStation, dove i giocatori potranno godere di bonus esclusivi.

Comunque sia, per festeggiare l'arrivo sul mercato di Call of Duty: Modern Warfare 2 è stato pubblicato anche il classico trailer di lancio, che potete vedere qui di seguito:

Come potete notare, il video è dedicato alla comunità, più che al gioco in sé, di cui comunque si è visto molto nelle ultime settimane. Nelle varie sequenze che lo compongono possiamo vedere immortalata parte della massiccia campagna di marketing finanziata da Activision Blizzard King, tra spot allo stadio, cartelloni 3D e quant'altro.