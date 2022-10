Sega svela i numeri delle sue IP: Sonic a quota 1,51 miliardi di unità vendute e download gratuiti

Sega ha condiviso con gli azionisti i numeri complessivi registrati dai suoi franchise videoludici, svelando il quantitativo di copie vendute e download di titoli free-to-play. Sonic è in testa, con grande distacco rispetto alle altre IP della compagnia giapponese, con 1,51 miliardi di unità vendute/download. Al secondo posto la serie strategica Total War con 40,4 milioni.

Di seguito abbiamo riportato parte dell'elenco condiviso da Sega, con le IP più note nei nostri lidi. Precisiamo che nei numeri riportati qui sotto in molti casi sono inclusi i download dei giochi free-to-play, cabinati arcade, giocattoli o apparecchi per l'intrattenimento (ad esempio il "Claw crane", la pesca meccanica a gettoni), quindi non parliamo solo di giochi premium. Il che spiega ad esempio il gigantesco distacco tra i numeri del porcospino blu e gli strategici di Creative Assembly.

Sonic - 1,51 miliardi (giochi completi e free-to-play)

Total War - 40,4 milioni

Puyo Puyo - 37,7 milioni (giochi completi, free-to-play, apparecchi per l'intrattenimento)

Football Manager - 25 milioni

Chain Chronicle - 25 milioni (giochi completi e free-to-play)

Yakuza 19,8 milioni

Shin Megami Tensei - 19 milioni (giochi completi e free-to-play)

Virtua Fighter - 18,8 milioni (giochi completi, free-to-play, arcade)

Hatsune Miku - 18,5 milioni (giochi completi e free-to-play)

Persona - 15 milioni (giochi completi e free-to-play)

Phantasy Star - 9,8 milioni

Un'immagine di Sonic Frontiers

Come possiamo vedere dunque Sonic gioca un ruolo fondamentale nel business di Sega, non solo grazie alla vendite dei giochi premium, come l'imminente Sonic Frontiers. Il porcospino blu infatti è ben presente anche nel mercato dei titoli mobile free-to-play (ad esempio Sonic Dash su Android supera i 100 milioni di download, mentre Sonic the Hedgehog Classic i 50 milioni), del merchandise e giocattoli, nonché negli ultimi anni anche in quello cinematografico.

Dai dati di Sega è possibile anche capire quanto siano state importanti da un punto di vista strategico le acquisizioni negli anni di Atlus, Creative Assembly e Sports Interactive, considerando i numeri registrati dalle loro IP.

