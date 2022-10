Sonic Frontiers: ecco quando scadrà l'embargo delle recensioni

L'embargo delle recensioni di Sonic Frontiers terminerà il 7 novembre 2022, ovvero un giorno prima del debutto del gioco nei negozi, fissato per l'8 novembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. A svelarlo è stato l'account Twitter ufficiale di Metacritic, noto portale aggregatore dei giudizi della stampa internazionale.

Purtroppo come possiamo vedere dal tweet qui sotto, per il momento non è stata indicato anche un orario per la scadenza dell'embargo, ma dettagli precisi al riguardo potrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni. In ogni caso, una volta terminato i giocatori potranno iniziare a leggere in rete, e ovviamente anche sulle pagine di Multiplayer.it, i pareri della stampa internazionale sulla nuova avventura di Sonic.

In Sonic Frontiers, il celebre porcospino blu andrà alla ricerca dei Chaos Emeral scomparsi esplorando le Starfall Islands, ovvero cinque vaste isole, ognuna caratterizzata da biomi differenti, da lussureggianti foreste a paesaggi desertici, nonché sfide, puzzle e nemici diversi.

Il gioco presenta anche un nuovo sistema di combattimento che combina la velocità di Sonic a meccaniche strategiche, combinando anche schivate, parate, contromosse, combo e la nuova abilità Cyber loop.

In attesa delle recensioni vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Sonic Frontiers pubblicato sulle pagine di Multiplayer.it la scorsa settimana, che ha confermato le impressioni positive avute alla Gamescom:

"La disastrosa demo presentata a giugno è solo un lontano ricordo e oggi, quando mancano solo un paio di settimane all'uscita del gioco, il progetto di SEGA si presenta decisamente più maturo, definito e divertente. Il vistoso effetto pop-in e gli artefatti grafici sono la prova che lo sviluppo avrebbe meritato un po' di tempo in più, ma dopo sette ore di emozionanti combattimenti alle pendici di un vulcano, corse a perdifiato tra canyon e colline, salti acrobatici ed enigmi sfiziosi siamo convinti che Frontiers possa essere quella boccata d'aria fresca di cui la serie aveva bisogno. Che SEGA possa finalmente rompere il Cerchio di Sonic? È ancora presto per dirlo, ma se anche Sonic Frontiers non dovesse rivelarsi un gioco eccellente, vedere il Sonic Team impegnarsi per svecchiare finalmente una formula ventennale non può che farci sperare per il futuro del porcospino blu."