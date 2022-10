Offerte Amazon: tastiera Cooler Master SK620 cablata e compatta al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una tastiera Cooler Master SK620, compatta e cablata con layout italiano. Lo sconto segnalato è del 48%, ovvero di 47.84€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 99.99€ per questa tastiera, anche se nelle ultime settimane sono state fatte varie offerte e ci sono stati alcuni cali di prezzo. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma e questo è ciò che conta. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon.

La tastiera Cooler Master SK620 è dotata di interruttori meccanici rossi TTC a basso profilo e ha un layout compato al 60%. Dispone di retroilluminazione RGB da 16,7 milioni di colori. La tastiera monta un MCU ARM Cortex M0 a 32 bit con velocità di polling di 1000 Hz. Il collegamento avviene tramite un cavo USB da 1,8 metri (C per la tastiera, A per il computer) che può essere rimosso. Il firmware integrato permette la personalizzazione dell'illuminazione e il cambio di modalità macOS/Windows; inoltre, il software MasterPlus+ (solo PC) consente una personalizzazione di macro/mapping/profilo ancora più avanzata.

