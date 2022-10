Offerte Amazon: cuffie ASTRO A10 al prezzo minimo storico, per PC, Switch, Xbox e PlayStation

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di cuffie ASTRO A10 cablate Gen 2 per PC, Switch, PS4 e PlayStation 5 in un modello, e compatibili con PC, Switch, Xbox One e Xbox Series X|S nell'altro modello. Lo sconto segnalato è di 25€, ovvero del 26%. Potete trovare i prodotti tramite i box qui sotto: il primo è quello PlayStation, il secondo quello Xbox. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 69.99€. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto sulla piattaforma. Questa offerta è a tempo limitato: durerà fino al 10 novembre 2022 o fino all'esaurimento delle scorte. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le ASTRO A10 dispongono di microfono ad asta integrato che può essere sollevato per disattivare l'audio. Inoltre, sono dotate di cavo per cuffie rimovibile con controllo del volume, per regolare l'audio senza mettere in pausa il gioco. Per di più, cuscinetti auricolari e l'archetto sono sostituibili, eliminando la necessità di acquistare una nuova cuffia.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

ASTRO A10

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.