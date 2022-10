Sonic Frontiers: le impressioni dopo averlo provato per 7 ore

E, ora che abbiamo provato per 7 ore Sonic Frontiers , cominciamo a farci un'idea di come sarà.

Tra i fan di Sonic c'è un triste meme noto come il Ciclo di Sonic. Si tratta di quel processo che si ripete puntualmente ogni volta che viene annunciato un nuovo Sonic in 3D, quando all'entusiasmo iniziale del pubblico segue l'inevitabile delusione di un gioco che, nella migliore delle ipotesi, è appena decente. Più spesso è invece mediocre e, anche con gli episodi meno deludenti, Sonic ha sempre guardato dal basso verso l'alto il suo vecchio rivale Mario. Nel 2017, l'accoglienza tiepida di Sonic Forces è stata però la goccia che ha fatto traboccare il vaso, la scintilla che ha finalmente convinto SEGA che c'era bisogno di un cambio di rotta drastico. Con due blockbuster al cinema, fumetti di successo, continue serie animate e apprezzati videogiochi in 2D, Sonic sta vivendo una popolarità che non vedeva dai tempi del Mega Drive. Eppure, nonostante i numerosi tentativi, a mancare all'appello era proprio un buon videogioco in 3D. Con Sonic Frontiers, l'obiettivo di SEGA non è solo quello di spezzare la maledizione del Ciclo di Sonic. Guidato dal producer Takashi Iizuka , il Sonic Team vuole segnare un cambio di paradigma e reinventare una formula che è rimasta bene o male uguale fin dai tempi di Sonic Adventure, gettando le basi per quello che sarà il futuro della serie d'ora in avanti.

La demo presentata a fiere come la Gamescom, il PAX e il Tokyo Game Show ha indubbiamente riacceso la speranza degli appassionati, mostrando un progetto più a fuoco, rifinito e divertente. Eppure quei pochi minuti non bastavano a inquadrare appieno il progetto, a capire bene il suo loop e la progressione della storia, o ad assimilare le sfumature del sistema di combattimento e dell'esplorazione. SEGA ha così invitato la stampa internazionale a provare ben sette ore di Sonic Frontiers , permettendo di esplorare le prime tre isole, dedicarsi alle mille attività secondarie e affrontare una delle più imponenti battaglie che il porcospino blu abbia mai combattuto in oltre trent'anni di avventure.

Per Iizuka, il motivo è semplice: "Il gioco al tempo era ancora in una versione acerba, un cantiere a cielo aperto. La demo che che abbiamo portato al Summer Game Fest aveva un design ancora non definitivo e c'erano ancora tante modifiche da fare per migliorare il tutto. Alla Gamescom, invece, ci siamo presentati con una beta più avanzata , che conteneva molte delle aggiunte e migliorie che avevamo in programma: è stato a quel punto che il pubblico ha iniziato a notare dei passi avanti".

Questo ambizioso percorso di rivoluzione della serie è tuttavia iniziato in salita, quando Sonic Frontiers ha debuttato in occasione del Summer Game Fest di Los Angeles. I primi video mostravano un Sonic che si muoveva lentamente, guardando vuoti panorami in un open world (Iizuka preferisce chiamarle "Open Zone") desolante sia da un punto di vista tecnico che di contenuti.

"Negli ultimi anni ci siamo resi conto che il pubblico ha iniziato a preferire giochi con un alto livello di libertà", ci spiega Iizuka . "Sonic invece ha sempre avuto una struttura lineare, in cui l'obiettivo era andare da un punto all'altro il più velocemente possibile: era una formula incompatibile con le aspettative che gli utenti hanno oggi. Così ci siamo seduti e abbiamo discusso su come potevamo aggiungere più libertà, e quale sarebbe stato il gameplay della serie per i prossimi dieci o vent'anni".

Le Open Zone di Sonic Frontiers

Tails sarà uno dei personaggi che Sonic dovrà liberare in Sonic Frontiers

Non abbiamo mai nascosto lo scetticismo verso la deriva open world di Sonic Frontiers: per un personaggio che fa della velocità il suo marchio di fabbrica non c'è niente di peggio che fermarsi continuamente, guardarsi attorno e cercare la strada in un mondo vuoto.

Ebbene, viene fuori che Sonic Frontiers non è né lento né vuoto. Ogni isola del gioco è un enorme parco divertimenti puntellato da molle, rotaie, pedane, trampolini e anelli, posizionati attentamente in modo da potersi lanciare a tutta velocità da un punto all'altro della mappa mantenendo un moto costante. Esplorando la prima isola, Kronos Island, Sonic può trovare delle pergamene che permettono di teletrasportarsi automaticamente da un punto all'altro, ma correre, saltare, scoprire segreti ed eliminare i nemici lungo la strada è talmente immediato e divertente che non capita quasi mai di farne uso.

In Sonic Frontiers, Big the Cat sarà protagonista di un minigioco dedicato alla pesca

All'inizio si ha la strana sensazione che non tutto sia organico: gran parte delle piattaforme, delle pedane e degli oggetti nell'isola sono sospesi a mezz'aria e, complice l'evidente pop-in con cui appaiono dalla distanza, danno l'impressione di essere elementi estranei allo scenario. Ma dopo un po' che si viaggia a tutta velocità, che si fanno giri della morte e si incatenano doppi salti e scatti a mezz'aria, non ci si fa più caso e si concentra l'attenzione solo sulla destinazione e sui trampolini più vicini. Controllare Sonic in un gioco 3D non è mai stato così divertente e libero come in Sonic Frontiers, e questo è anche merito di un ripensamento di alcune convenzioni storiche della serie. Sonic perde il suo classico Scatto Avvitato, rimpiazzato dal più immediato Drop Dash, mentre l'Attacco a Ricerca si può attivare in qualsiasi momento senza la necessità di trovarsi a mezz'aria.

"Inizialmente abbiamo preso tutte quelle che erano le vecchie tecniche di Sonic, abbiamo aggiunto un albero delle abilità e inserito la dinamica del Cyber loop", spiega Iizuka. "L'intenzione era di mantenere intatte le abilità basilari di Sonic, ma durante i test ci siamo accorti che alcune tecniche erano diventate inutili dopo averne aggiunte di più funzionali, e una di queste era proprio lo Scatto Avvitato".

Su ogni isola di Sonic Frontiers c'è un personaggio da aiutare, ognuno con un suo piccolo arco narrativo

Il fatto che Sonic Frontiers sia il primo vero esperimento del Sonic Team con le mappe open world (ops... Open Zone) si nota quando, improvvisamente, il gioco incespica e lo scorrere dell'azione, perfetto fino a un attimo prima, si interrompe. Ad alte velocità può essere difficile mantenere il controllo di Sonic, e soprattutto quando si attraversano percorsi a mezz'aria può capitare di cadere e dover ripetere intere scalate. In rari punti delle isole, poi, la telecamera passa autonomamente a una visuale laterale che si rifà ai classici episodi in 2D: per ora sembra un'idea riuscita solo a metà, visto che aggiunge dinamismo all'esplorazione del mondo, ma finisce inevitabilmente per creare delle bolle nella mappa che limitano temporaneamente la libertà di movimento del giocatore.

Una delle aggiunte migliori è invece il Cyber loop, con cui Sonic può correre liberamente in ogni direzione tracciando una scia luminosa. Chiudendo la scia in un cerchio si possono ottenere diversi effetti, e spesso diventa la chiave per risolvere piccoli enigmi o indebolire nemici in combattimento. Girare a 360° con Sonic è così intuitivo e fluido che in più occasioni ci si ritrova a disegnare scie sul terreno per il semplice gusto di farlo.