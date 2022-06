Sonic Frontiers, riuscirà il porcospino Sega a sopravvivere al suo primo open world?

Dopo aver provato Sonic Frontiers , vogliamo giocarci la carta della sincerità perché è così che si comportano i veri amici e io, anche se tu non lo sai, lo sono davvero. Ho sempre preferito Sonic a Mario, se non per il gameplay per la sua attitudine che da piccolo mi spinse tra le braccia di Megadrive, Game Gear e Dreamcast. Il cielo blu dei tuoi giochi continua a essere per me un'estasi continua, come le tue straordinarie colonne sonore. Ho persino il coraggio di girare per Roma indossando una fantastica maglietta vintage con su scritto in bella vista Sega, e per un italiano è segno inequivocabile di dedizione, oltre che di coraggio, visto il rischioso doppio significato...

Ok Sega , c'è qualcosa che non va. Prima di fuggire dalla scala antincendio più vicina hai un'ultima possibilità: rimandare il gioco ancora una volta. Puoi farlo e secondo noi ne vale davvero la pena.

Caro amico ti scrivo

Sonic Frontiers: sì, è vero, sembra vuoto, ma il mondo di gioco nasconde diverse interessanti sorprese

Se uscisse in questo stato, Sonic Frontiers creerebbe più problemi che altro, inoltre sprecherebbe un'occasione probabilmente irripetibile, gettando all'aria l'apice di popolarità del personaggio guadagnata con gli ultimi due recenti film che, vogliamo ricordarlo, al momento sono i lungometraggi dedicati a un videogioco che hanno incassato di più nella storia.

Sonic The Hedgehog 2 con Jim Carrey nei panni di Robotnik ha stracciato i precedenti record, mettendo in un angolo persino Detective Pikachu. Davanti a questi numeri sarebbe una follia arrivare nei negozi con un Sonic Frontiers chiaramente ancora in corso d'opera, bloccato a una risoluzione infima, maltrattato da un framerate claudicante, minacciato da pezzi di mondo che appaiono e scompaiono con un fastidioso effetto pop-up.

A questo punto non ce la sentiamo nemmeno di giudicare il gameplay, quello sì potenzialmente interessante anche se come open world sembra abbiate scelto la formula meno stimolante e più stereotipata. Ma qualche buona idea c'è: non sono male certi puzzle trovati in giro, non è male disegnare linee cinetiche correndo intorno ai nemici per confonderli e indebolirli prima dell'attacco finale, e non è stata male nemmeno la battaglia con quel grande boss da scalare correndo a tutto velocità, schivando portali rossi e inforcando quelli blu per arrivare il prima possibile alla sua sommità dove si nascondono i suoi punti deboli.

Ci sono anche altri elementi interessanti, ma non possiamo parlarvene perché la strategia marketing adottata per Sonic Frontiers ha ben deciso di tener nascosti alcuni dettagli di gioco ancora per qualche giorno.