Sonic Frontiers: la nuova demo è un netto passo avanti

Incredibile ma vero, il gioco disastroso provato solo pochi mesi fa, è soltanto un ricordo. Dopo aver provato alla Gamescom 2022 Sonic Frontiers , non credevamo ai nostri occhi: il gioco è migliorato praticamente da ogni punto di vista. L'ultima versione che Sega ha portato in Germania ci ha spiazzato con un framerate migliore, una risoluzione più alta, molto meno pop-in e un level design decisamente più interessante. Per i fan di Sonic è finalmente arrivato il momento di festeggiare? La risposta non è così scontata, cerchiamo di scoprire insieme il perché...

Senza più frontiere

Non temete, in Sonic Frontiers ci sarà posto anche per amici di Sonic

L'idea di un Sonic open world, a livelli aperti, non è affatto male e, infatti, non è mai stato questo il problema di Sonic Frontiers. Gli appassionati della mascotte Sega lo sanno bene: da sempre sogniamo di correre affianco al porcospino più veloce del mondo senza più barriere, né confini. Ma trasporre il peculiare concept del platform Sega, che è anche un po' racing game, in un contesto simile, non è un'operazione semplice. Per Sonic è stato difficile persino abbracciare il 3D, figuriamoci un level design che non può più indirizzarti verso l'arrivo.

La nuova demo di Sonic Frontiers è decisamente più promettente

Per riuscirci, Sonic Frontiers fa quel che tanti altri platform prima di lui hanno fatto in passato per rinnovarsi: rinuncia ad alcuni capisaldi della serie, per trasformarli in piccoli avvincenti momenti con il quale premiare l'utente durante l'esplorazione. I percorsi a tempo? Ora sono cavalcate di pochi istanti tra piattaforme sospese nel cielo. I combattimenti? Suddivisi in battaglie più o meno elaborate, con nemici di poco conto e quelli che in alcuni casi avranno la dignità di piccole, ma interessanti boss fight.

Sonic Frontiers è suddiviso in isole: se a Los Angeles abbiamo potuto provare la prima, qui alla Gamescom ci è stato permesso scorrazzare sulla seconda. Le pianure verdeggiati viste in California, sono state sostituite da grandi banchi di sabbia arancione, sovrastata da aspri altopiani e macchiata da rinfrescanti oasi. L'obiettivo era sempre lo stesso: svolgere tutto ciò che ci viene comandato dall'altare, in modo da raccogliere il numero sufficiente di gemme per proseguire. Ora è possibile vedere importanti porzioni di livello anche da grandi distanze, mentre prima queste non apparivano fino a quando non arrivavamo a un palmo, rendendo molto difficile anche solo orientarsi.

Stessi fenomeni di pop-in, si chiama così questo fastidioso effetto che fa comparire all'improvviso quel che dovrebbe essere sempre visibile, si riscontrano ancora tra alcuni gruppi di piattaforme, e in forma più grave nelle numerose rotaie su cui Sonic ama sfrecciare per raggiungere posti altrimenti inaccessibili.