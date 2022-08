Logitech e Tencent: le prime immagini della console portatile cloud trapelano in rete

A inizio mese Logitech G e Tencent hanno annunciato di aver unito le forze per realizzare una console portatile interamente basata sul cloud gaming e che supporterà i maggiori servizi basati su questa tecnologia, uno tra tutti Xbox Game Pass. Ora sono trapelate in rete le prime presunte immagini della console, forse anticipando una presentazione ufficiale prevista per le prossime ore.

Le immagini sono state condivise su Twitter dal noto leaker Evan Blass e mostrano la parte frontale e quella posteriore, nonché la dashboard della console di Logitech G e Tencent, che a quanto pare potrebbe chiamarsi "Logitech G Gaming".

A prima vista, le dimensioni sembrerebbero più contenute di Steam Deck, avvicinandosi maggiormente a quelle di Nintendo Switch. La disposizione di tasti e levette è piuttosto standard. Troviamo infatti due levette analogiche, una croce direzionale, i pulsanti Y, X, A, B, e altri quattro tasti frontali per funzioni aggiuntive, incluso quello che dovrebbe rimandare alla dashboard della console. Non mancano poi due tasti dorsali e due grilletti analogici, nonché altri tasti di funzione (supponiamo per regolare il volume e accendere/spegnere il dispositivo) nella parte superiore.

Nella dashboard possiamo vedere la presenza di varie applicazioni: Google Play Store, Steam, i servizi cloud di Xbox Game Pass e Nvidia GeForce, Google Chrome e YouTube.

Per il momento consigliamo di prendere con le pinze gli scatti qui sopra, in attesa di informazioni ufficiali sulla console, che in realtà potrebbero arrivare a brevissimo. Il profilo Instagram di Logitech G ha infatti pubblicato un criptico post che da appuntamento ai giocatori per il 30 agosto, ovvero oggi, segno che potrebbero arrivare novità a breve.

Al momento Tencent e Logitech non hanno condiviso molti dettagli sulla console, di cui non conosciamo prezzo, periodo di lancio e hardware, ma promettono che "permetterà ai giocatori di accedere a giochi tripla A quando sono lontani dalle loro console e PC", il tutto senza dover installare nulla dato che il dispositivo sfrutterà un'infrastruttura cloud e i servizi disponibili sul mercato, come Xbox Game Pass di Microsoft e GeForce Now di Nvidia. La console potrebbe includere comunque dell'hardware adatto a far girare nativamente dei giochi senza sfruttare il cloud, ma per saperlo con certezza non ci resta che attendere.