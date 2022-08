Tencent e Logitech annunciano una console portatile cloud, supporterà Xbox Game Pass

A sorpresa, oggi Logitech G e Tencent Games hanno annunciato una partnership per la creazione di una console portatile interamente basata sul cloud gaming e che supporterà molteplici servizi che sfruttano questa tecnologia, inclusi Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now.

Al momento le due compagnie non hanno condiviso molti dettagli sulla console, di cui non conosciamo prezzo, periodo di lancio, form factor e così via, ma promettono che "permetterà ai giocatori di fruire a giochi tripla A quando sono lontani dalle loro console e PC", il tutto senza dover installare nulla dato che il dispositivo sfrutterà un'infrastruttura cloud e i servizi disponibili sul mercato, come i già citati Xbox Game Pass di Microsoft e GeForce Now di Nvidia.

"Logitech G e Tencent Games condividono una visione comune del futuro dei giochi e si impegnano a garantire che la qualità dell'esperienza si unisca perfettamente per mantenere l'entusiasmante promessa rappresentata dal gaming via cloud", recita il comunicato ufficiale diramato dalle due compagnie.

"Il cloud gaming utilizza i server del data center per lo streaming di videogiochi per i consumatori. Non è necessario scaricare o installare giochi per PC o console. Al contrario, i giochi vengono renderizzati e giocati su server remoto e gli utenti interagiscono con essi localmente sui propri dispositivi".

"La leadership di Logitech G nei dispositivi di gioco per PC e console li rende un partner ideale per aiutarci a realizzare la visione di offrire un'esperienza di gioco migliore ai giocatori di tutto il mondo", ha detto Daniel Wu, direttore generale di Tencent Games Smart Solution Innovation Lab. "Oggi segna l'inizio di una nuova opportunità per le nostre aziende di spingere ulteriormente le frontiere dei dispositivi di gioco".

"In qualità di una delle principali piattaforme globali per lo sviluppo, la pubblicazione e le operazioni di giochi, Tencent Games è all'avanguardia nell'innovazione ed è per questo che abbiamo collaborato con loro", dichiara Ujesh Desai, direttore generale di Logitech G. "Sono cresciuto giocando ai videogiochi, quindi l'idea di poter riprodurre in streaming e giocare a giochi AAA quasi ovunque è super eccitante e non vediamo l'ora di mostrare a tutti su cosa stiamo lavorando".

Quella tra Logitech G e Tencent Games si tratta di una partnership senza dubbio interessante e non vediamo l'ora di saperne di più su questa console portatile basata sul cloud gaming, dato che si tratta di una tecnologia in rapida diffusione e che potrebbe sposarsi benissimo a un dispositivo portatile. Che ne pensate?