Mortal Kombat: nessun annuncio in programma per l'Evo 2022

Non aspettatevi novità su Mortal Kombat e in particolare il reveal di un nuovo gioco durante il corso dell'Evo 2022: Ed Boon ha confermato che NetherRealm Studios non ha nessun annuncio in programma per la serie.

Ieri Sony ha annunciato il PlayStation Evo Lounge, uno show che andrà in onda il 5 e il 6 agosto in occasione della ventesima edizione della manifestazione più importante nello scenario dei picchiaduro, offrendo un coverage a tutto tondo e promettendo reveal da publisher e sviluppatori, inclusi Warner Bros Games, la compagnia madre di NetherRealm Studios.

In molti dunque speravano in qualche novità relativa al brand di Mortal Kombat, se non addirittura l'annuncio in pompa magna di Mortal Kombat 12, ma a quanto pare dovranno attendere ancora a lungo.

Con un post su Twitter, Ed Boon ha specificato che tra gli annunci dell'Evo 2022 non ci sarà nulla relativo a Mortal Kombat, suggerendo piuttosto di guardare con interesse a Street Fighter e gli altri picchiaduro che saranno presenti durante la manifestazione. Non è escluso comunque che potrebbe trattarsi di un mossa per depistare i fan per poi sorprenderli durante l'evento, per quanto riteniamo questa ipotesi piuttosto improbabile.

In ogni caso, le novità per gli amanti dei picchiaduro non mancheranno di certo durante l'Evo 2022. Tra gli annunci più quotati ci sono quelli relativi al nuovo Season Pass e il cross-platform per Guilty Gear Strive, un possibile DLC per The King of Fighters 15, nonché aggiornamenti su Street Fighter 6.