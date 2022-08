PlayStation: annunciato l'Evo Lounge, uno show con reveal da Capcom, Warner Bros. e non solo

Tramite le pagine del PlayStation Blog statunitense, Sony ha annunciato l'Evo Lounge, uno show che si svolgerà in diretta al Las Vegas il 5 e il 6 agosto in occasione della ventesima edizione dell'Evolution Championship Series (Evo), la manifestazione più influente quando si parla di picchiaduro. Per l'occasione gli spettatori potranno assistere, tra le altre cose, a "reveal da parte di publisher" come Bandai Namco, Capcom, Warner Bros. Games e SNK.

Potrete seguire l'Evo Lounge sul canale YouTube ufficiale di PlayStation a questo indirizzo o su quello Twitch dell'Evo da qui.

Stando alle anticipazioni offerte dal PlayStation Blog, durante l'Evo Lounge assisteremo a una "copertura dello spettacolo di alto livello, aggiornamenti sullo svolgimento delle competizioni, interviste con i giocatori", nonché "contenuti entusiasmanti da parte di sviluppatori e publisher, come Arc System Works, Warner Bros. Games, Capcom, SNK e Bandai Namco Entertainment".

Si parla anche di "ultime notizie per i nostri giochi preferiti e alcune anticipazioni di ciò che ci aspetta". Insomma, è chiaro che per l'occasione dovrebbero arrivare novità per quanto riguarda i picchiaduro già disponibili sul mercato, aggiornamenti per quelli già annunciati, come Street Fighter 6, e chissà magari anche il reveal di nuovi giochi, come un possibile Mortal Kombat 12. Staremo a vedere.

L'Evo 2022 ovviamente sarà anche l'appuntamento dove gli appassionati potranno seguire competizioni ufficiali di numerosi giochi. Ecco quelli presenti nell'edizione di quest'anno: