The Last of Us 2 è uno dei più grandi giochi di sempre, per i registi di Avengers Endgame

I fratelli Russo, registi di Avengers Endgame (e altri film Marvel) hanno detto la loro anche sui videogiochi in una recente intervista, sostenendo che The Last of Us 2 è "uno dei giochi più grandi si sempre", secondo entrambi.

Intervistati dalla sezione americana di IGN, Anthony e Joe Russo sono stati interrogati anche sui videogiochi, dimostrando una particolare predilezione per le produzioni di Naughty Dog, a quanto pare: prima è stata mostrata una sequenza di Uncharted 4: Fine di un Ladro, con Joe che ha definito il gioco "uno dei migliori franchise action di sempre".

In seguito, sono stati sottoposti alla visione di una sequenza di The Last of Us 2, la parte all'interno dell'ospedale, in cui compare anche un certo boss.

Visibilmente presi dalle scene, nuovamente Joe ha commentato in maniera estremamente positiva il gioco, definendolo "uno dei più grandi giochi mai fatti" e riferendo anche che il lavoro legato alle inquadrature potrebbe essere "una pagina del manuale di Steven Spielberg".

Insomma, sembra piuttosto chiaro che i fratelli russo siano dei fan delle opere di Naughty Dog e probabilmente il taglio cinematografico di queste rientra alquanto nella formazione di registi di tale calibro, cosa che li rende naturalmente vicini a questa tipologia di giochi.

Nel frattempo, è emerso il fatto che la serie TV è molto fedele al gioco, secondo Bella Ramsey, che interpreta Ellie nella serie HBO di The Last of Us.