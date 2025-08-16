The Division 2 non si ferma mai: Ubisoft promette l'annuncio di un "grande progetto" a brevissimo

Tom Clancy's The Division 2 è un MMO sparatutto di successo e Ubisoft continua a supportarlo anche dopo anni. Ora, il team di sviluppo Massive Entertainment ha suggerito che un annuncio è in arrivo.

Precisamente si parla di un "grande progetto" e avremo modo di scoprirne di più alla Gamescom 2025 che avrà luogo dal 18 al 24 agosto, con l'Opening Night Live che andrà in onda il 19 agosto.