The Division 2 non si ferma mai: Ubisoft promette l'annuncio di un "grande progetto" a brevissimo

Tom Clancy's The Division 2 è un MMO sparatutto di successo e Ubisoft continua a supportarlo anche dopo anni. Ora, il team di sviluppo Massive Entertainment ha suggerito che un annuncio è in arrivo.
Precisamente si parla di un "grande progetto" e avremo modo di scoprirne di più alla Gamescom 2025 che avrà luogo dal 18 al 24 agosto, con l'Opening Night Live che andrà in onda il 19 agosto.
Cosa ha detto Ubisoft su Tom Clancy's The Division 2
Secondo quanto indicato da Ubisoft, il "grande progetto" sembra in qualche modo legato alla versione invernale di Washington, D.C, l'ambientazione di Tom Clancy's The Division 2, perlomeno sulla base di quanto indicato da un tweet di Ubisoft, che potete vedere qui sotto.
Inoltre, il messaggio recita "stay frosty", ovvero "resta concentrato" o "resta all'erta" ma con un gioco di parole su "frosty" ovvero congelato / gelido, rinforzando l'idea che la versione invernale della mappa sarà centrale. Potrebbe inoltre essere un riferimento alla modalità Survival del primo capitolo, che era in stile "sparatutto da estrazione".
Il team di sviluppo ha due eventi programmati per la Gamescom: il primo è un dietro le quinte di Battle for Brooklyn nel quale si parlerà di cosa ci aspetta per le prossime stagioni, il secondo invece parlerà di come il feedback dei giocatori sta aiutando a fare forma al gioco e rivelerà il "grande progetto" citato all'inizio. Inoltre, ci possiamo aspettare anche qualche dettaglio sul gioco mobile free to play The Division Resurgence.