La rinascita di The Division 2 è merito solo di 5 persone: "a cosa stavamo pensando?"

Tom Clancy's The Division 2 non ottenne il successo sperato da Ubisoft, che lo definì pubblicamente un fallimento commerciale. I giocatori, quindi, si aspettavano che la compagnia lo avrebbe abbandonato rapidamente, ma il team di sviluppo di Massive Entertainment ha continuato a supportarlo negli anni, arrivando anche a pubblicare una espansione premium (Battle for Brooklyn).

Le parole di Massive sulla rinascita di The Division 2

Palle Hoffstein, sviluppatore di Massive Entertainment, ha spiegato di essere stato parte dei lavori per rimettere in piedi sia The Division 2 che Rainbow Six Siege, spiegando però che il team ha messo "cinque persone per far ripartire The Division 2. Cinque! A cosa stavamo pensando? Ah, è stato divertente."

Spiegando la strategia della compagnia, lo sviluppatore afferma che non volevano far risorgere il gioco per voi vederlo morire di nuovo e quindi hanno lavorato a una struttura che possa durare a lungo termine. "Quando un gruppetto di noi ha creato un piccolo team per far risorgere The Division 2, non mi importava di aggiungere uno o due anni di contenuti e poi dire addio al videogioco di nuovo. L'obiettivo, ciò che credevamo di dover fare, era di costruire qualcosa di più grande e duraturo".

"È divertente da vedere ma c'è ancora molto lavoro da fare. Pubblicare un gioco è dura e ho avuto la possibilità di aiutare un paio di altri giochi a raggiungere tale obiettivo, ma [ridare vita a The Division 2] sembrava ancora più difficile e non avevano nemmeno una scaletta di passaggi da seguire. In altre parole, è stato interessante. È difficile per me non vedere tutto questo come qualcosa di molto interessante."

Il tutto sta avendo effetto visto che Ubisoft ha annunciato The Division 2: Survivors, una nuova esperienza in stile "survival extraction".