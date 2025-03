The Division 2 festeggia 6 anni e Ubisoft presenta tante novità in arrivo: anche il DLC non è lontano

Il video e il messaggio tradotto di Ubisoft su The Division 2

Il team di The Division 2 racconta: "Sei anni fa, The Division 2 è stato pubblicato, invitando i giocatori in una versione meticolosamente realizzata della Washington D.C. post-pandemica. Oggi, celebriamo questo incredibile viaggio, onorando la comunità, la crescita del gioco e le persone che hanno dato forma alla sua evoluzione. Dal lancio del 2019 alla recente Stagione 3 dell'Anno 6: Burden of Truth, ne abbiamo fatta di strada! 84 aggiornamenti principali, tra cui 13 stagioni, modalità di gioco come La vetta, Conto alla rovescia, Discesa e l'Incursione di Paradise Lost, oltre a più di 200 pezzi di equipaggiamento hanno mantenuto il gioco fiorente sia per i veterani che per i nuovi arrivati. E non saremmo qui senza tutti voi, Agenti."

"Grazie per il vostro continuo supporto, feedback, passione, creatività e interesse per il gioco. Per celebrare il 6° anniversario, tutti gli Agenti riceveranno una consegna speciale: lo Zaino dell'Anniversario, con un display unico e dinamico che mette in mostra il vostro livello SHD. Sintonizzatevi su qualsiasi diretta Twitch di un partner con i vostri streamer preferiti di The Division 2 per guadagnare ricompense come casse esotiche, patch per il braccio e skin per le armi, aiutandovi ad apparire al meglio per questo evento speciale. I Twitch Drops sono ora attivi e saranno disponibili fino al 17 marzo."

"A partire dall'11 marzo, godetevi i bonus XP! Guadagnate XP a un tasso cinque volte superiore al normale fino al 18 marzo. Non dimenticate gli altri modi per guadagnare XP extra durante l'intera Stagione Burden of Truth. Ad esempio, partecipate all'evento XP della Zona Oscura, durante il quale gli XP non vengono persi alla morte. È anche possibile potenziare il proprio clan o sbloccare più velocemente la casse Clan d'oro settimanale con l'evento XP del clan, e molti altri ancora. E non è tutto! Altri eventi sono in arrivo ad aprile. Per la prima volta in assoluto, introdurremo un pesce d'aprile in cui le cose non saranno come sembrano. L'evento di primavera, che verrà distribuito nel corso del mese di aprile, prevede una ricompensa unica."

"Completate il progetto per ottenere il costume della Stagione dei conigli e addobbate il vostro agente con un paio di adorabili orecchie da coniglio. Avrete anche la possibilità di aggiudicarvi i bundle cosmetici Punishment e Crime. Restate quindi sintonizzati sui canali ufficiali X e Instagram il 12 marzo. I dettagli dei festeggiamenti per il nostro anniversario nel gioco non sono l'unica cosa che volevamo condividere oggi. Con l'aiuto di Bradley Garrett - geografo, esploratore urbano e specialista del movimento di sopravvivenza - abbiamo creato il podcast Tenacity. Traendo ispirazione dalle lotte dei civili nella serie di videogiochi The Division di Tom Clancy, il podcast Tenacity esplora le strategie e le innovazioni della vita reale sviluppate dalle persone per adattarsi alle mutevoli circostanze e trovare nuovi modi per vivere - o sopravvivere - proprio come i personaggi del gioco."

"Oggi siamo anche entusiasti di offrirvi un'anticipazione del venturo DLC Battle for Brooklyn. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su Battle for Brooklyn e sui piani per l'anno 7, in arrivo il 23 aprile. Buon sesto anniversario, agenti."