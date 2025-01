Tom Clancy's The Division 2 ha rinviato l'uscita del prossimo DLC

Gli sviluppatori di Massive Entertainment hanno rinviato l'uscita del prossimo DLC di Tom Clancy's The Division 2, pubblicando un messaggio rivolto agli utenti per spiegare le ragioni di questa decisione.

"Il nostro team sta lavorando per continuare a costruire il futuro di The Division", si legge nel post dello studio. "Abbiamo delle novità entusiasmanti in arrivo, inclusa la nuova stagione che non vediamo l'ora possiate cominciare a giocare, a partire dal prossimo 25 febbraio."

"Sappiamo che attendete con ansia l'uscita del prossimo DLC, ma per essere sicuri di consegnarvi la migliore esperienza possibile abbiamo deciso di prenderci un po' di tempo extra per rifinirlo. Per questo motivo il DLC non arriverà durante l'Anno 6."

Massive Entertainment non ha comunicato una nuova data di uscita per il pacchetto, ma è chiaro che anche nel caso di The Division 2 l'intenzione sia quella di curare di più ogni singolo aggiornamento.