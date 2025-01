Samsung Odyssey OLED G8, la recensione del fantastico monitor gaming che sembra un TV

Un monitor che sembra avere tutto quello che serve per essere ai vertici e in effetti le premesse migliorano ancora se si guarda al prezzo di listino: 200-300€ in meno rispetto ai più apprezzati esponenti della categoria. Ma alla prova dei fatti sarà risultato all'altezza delle aspettative?

Caratteristiche tecniche del Samsung Odyssey OLED G8

Come anticipato, il Samsung Odyssey OLED G8 ha un pannello QD-OLED piatto da 32 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms (GtG). Specifiche tecniche che promettono un'esperienza di gioco estremamente fluida e reattiva, con immagini nitide e prive di sfocature.

Samsung Odyssey OLED G8 collegato a un PC

Il monitor supporta poi l'Adaptive Sync tra 20 e 240 Hz , è compatibile con G-Sync e ha la certificazione AMD FreeSync Premium Pro. La copertura dello spazio colore DCI-P3 al 99% e la compatibilità con HDR10+ assicurano colori vividi e realistici, con neri profondi e un contrasto elevato tipici della tecnologia OLED. Come da tradizione Samsung però, anche questo monitor non supporta Dolby Vision.

Un elemento di unicità, anche rispetto al monitor Samsung Odyssey G6 che abbiamo recensito lo scorso anno, è il sistema operativo, lo stesso Tizen OS già apprezzato sui TV della compagnia coreana. Il monitor ha la versione 1301 al momento della recensione e ovviamente include l'integrazione completa con le app Xbox, Amazon Luna e GeForce Now per giocare in streaming. Tecnicamente potremmo quindi usare il monitor anche senza periferiche esterne.

Il Samsung Odyssey OLED G8 può contare su app native per lo streaming dei giochi

Purtroppo però, tra gli ingressi disponibili manca una porta ethernet per la connessione internet cablata (a meno che non si utilizzi un adattatore USB come quelli usati su Nintendo Switch) e il WiFi5 non è proprio l'ultimo ritrovato in termini di connettività wireless; al contrario, il supporto al Bluetooth 5.2 garantisce una connessione senza problemi a controller di qualsiasi tipo. In generale comunque, la dotazione di porte si accontenta del minimo sindacale, con una DisplayPort 1.4, due HDMI 2.1, due USB-A e una USB-B per il collegamento al PC, tutte poste sul retro.

Il prezzo di listino è di 1199,00€, ma è piuttosto facile trovare offerte per risparmiare anche 200€. Per un confronto, il GIGABYTE AORUS FO32U2P con pannello QD-OLED costa sui 1.300€ in offerta, mentre l'ottimo ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM, con pannello WOLED, si aggira sui 1.200€.

Scheda tecnica Samsung Odyssey OLED G8