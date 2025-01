Call of Duty e Halo dovevano incontrarsi in Modern Warfare 3: un crossover tra mappe e personaggi, per un leak

Activision e Sledgehammer Games avevano dei grandi piani per far incontrare tra loro Call of Duty e Halo, cosa che, secondo un noto leaker, sarebbe dovuta accadere all'interno di Call of Duty: Modern Warfare 3, per il quale c'erano progetti per un grosso cross-over tra le due serie.

A riferirlo è The Ghost of Hope, utente X che ha spesso dimostrato una notevole precisione nelle indiscrezioni fatte trapelare online e che per questo motivo viene preso in una certa considerazione per le informazioni riguardanti la serie Call of Duty.

In base a quanto riferito, Sledgehammer Games aveva già pianificato un'estesa collaborazione con Halo per Modern Warfare 3, che avrebbe dovuto anche portare nel gioco alcune mappe storiche tratte dalla serie di 343 Industries e Bungie.