Red Dead Redemption 2 in vetta alla classifica Steam, Final Fantasy 7 Rebirth secondo

Red Dead Redemption 2 è tornato in vetta alla classifica Steam grazie ai forti sconti sul titolo targato Rockstar Games, che è possibile acquistare in questi giorni con una riduzione del 75% che porta il prezzo del gioco a soli 14,99€ anziché 59,99€.

Come si può vedere, Final Fantasy 7 Rebirth al debutto non è riuscito a spingersi oltre la seconda posizione fra i giochi più venduti, ma considerando quanto appena detto si tratta di una situazione del tutto comprensibile: vedremo cosa accadrà da qui alle prossime settimane.

A completare la top five troviamo EA Sports FC 25, anch'esso in forte sconto (-60%, 27,99€ anziché 69,99€) e Path of Exile 2, in accesso anticipato dallo scorso dicembre e capace finora di macinare dei gran bei numeri nell'ambito di un percorso che lo porterà certamente ad arricchirsi e migliorare.