Final Fantasy 7 Rebirth, l’analisi della versione PC

Il gioco

Come avrete letto nella nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth, la seconda parte del rifacimento del classico per PlayStation trasforma in maniera sorprendente gli scenari bidimensionali originali in suggestivi panorami in tre dimensioni, che donano fascino e spessore a luoghi in precedenza ben poco elaborati, esplorabili liberamente grazie a una struttura open world che si rivela fin da subito particolarmente ricca di spunti e contenuti, specie per chi desidera fruirne.

Così, in costante equilibrio fra azione e narrazione, pur al netto di alcuni meccanismi di interazione che immaginiamo siano volutamente legnosi e datati, il titolo Square Enix porta sullo schermo sequenze di grandissimo impatto e consolida l'eccellente sistema di combattimento ibrido introdotto ai tempi di FF7 Remake, aggiungendo ulteriori substrati strategici a un impianto già brillante e dotato di un grado di sfida non banale.

La forte caratterizzazione di ogni singolo personaggio, tanto sul piano narrativo quanto in termini di approccio alle battaglie, la direzione artistica di altissimo livello, una colonna sonora per larga parte maestosa e un comparto tecnico capace di trasportare le soluzioni introdotte in precedenza all'interno di una struttura sostanzialmente più ampia contribuiscono a dipingere il quadro di un prodotto straordinario.

L'open world di Final Fantasy 7 Rebirth che si apre per la prima volta

Com'era lecito attendersi, inoltre, questa nuova edizione incorpora fin da subito alcune delle novità introdotte con l'aggiornamento dello scorso dicembre, pensate per velocizzare la progressione... in tutti i sensi, inclusa la possibilità di far avanzare più rapidamente le sequenze di intermezzo.