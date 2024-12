A quanto pare Final Fantasy 7 Rebirth e Remake hanno ricevuto un'opzione che velocizza la progressione, sotto forma di Head Start accessibile dal menu principale: una sorta di "salvatempo" che consente di cominciare il gioco con personaggio e inventario già potenziati.

Pensata evidentemente per le persone che hanno a disposizione poco tempo, o per quelle che si scoraggiano in fretta e finiscono magari per abbandonare l'esperienza, l'opzione in questione permette di ottenere subito un personaggio di livello 45, con SP equivalenti, così da poter procedere molto più speditamente.

Non è tutto: vi ritroverete anche con una certa quantità di materia al massimo livello, 50.000 gil e diversi oggetti utili al completamento dell'avventura, molti dei quali diventano normalmente accessibili solo verso la metà della campagna.

Infine è stata aggiunta la possibilità di far avanzare velocemente le sequenze di intermezzo, impostandole a 1,5X o 2X ed evitando così di doverle saltare laddove si stia andando di fretta.