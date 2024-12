Super Mario Party Jamboree non si schioda dalla vetta della classifica del Nintendo eShop

Il premiato party game tiene a bada ben due differenti edizioni di Hogwarts Legacy e il già citato Stardew Valley, che ha raggiunto la terza posizione. Al decimo posto scende It Takes Two, ma le sue quotazioni potrebbero salire dopo l'annuncio del nuovo titolo di Hazelight Studios, Split Fiction.

La classifica dei giochi digitali

Definito da una ricerca come il gioco migliore per ridurre lo stress, Stardew Valley è ormai sinonimo di prima posizione nella classifica eShop dedicata ai titoli disponibili nel solo formato digitale: sono ormai mesi che la domina e non accenna a scendere.

Stardew Valley Among Us Little Strays Balatro Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind Disney Dreamlight Valley Subnautica Grand Rush Highway Car Traffic Racing Simulator Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered The Oregon Trail

In tale frangente, delude un po' il risultato ottenuto da Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, che al debutto su Nintendo Switch in formato digitale non si spinge oltre la nona posizione, ma potrebbe magari guadagnare qualcosa da qui alla prossima settimana.

