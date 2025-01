Final Fantasy 7 Remake è in arrivo su Xbox nel corso di quest'anno?

Non è tutto: Nate riferisce inoltre che nel 2026 sarà la volta di Final Fantasy 7 Rebirth : anche la seconda parte del rifacimento approderà sulle console Microsoft, confermando l'intenzione di Square Enix di aprirsi all'ecosistema Xbox in maniera completa.

Tanti movimenti in vista

Oltre all'uscita di Final Fantasy 7 Remake sulle console Microsoft, Nate ha parlato anche di almeno sette giochi Xbox in arrivo su PS5 e Nintendo Switch 2 nel 2025: una lista che include nomi come Microsoft Flight Simulator e Halo: The Master Chief Collection, ma non solo.

Lo youtuber ha infatti dato anche come concreta la possibilità che titoli come Senua's Saga: Hellblade 2, Age of Mythology e Gears of War 1 Ultimate Edition approdino su PS5, mentre ci sarebbe un grande interesse della casa di Redmond nei confronti di Switch 2.

Chissà, magari almeno uno di questi annunci lo vedremo già nell'evento Xbox del 23 gennaio?