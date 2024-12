Final Fantasy 7 Remake è in arrivo su Xbox? Il director punta a portare la serie su più piattaforme nel 2025

Tra gli obiettivi per il 2025 del director Naoki Hamaguchi di Square Enix e il suo team c'è la volontà di fare in modo che la serie Final Fantasy 7 Remake sia "disponibile per un maggior numero di giocatori", suggerendo delle conversioni per Xbox.

Il commento arriva da una serie di mini-interviste con i "buoni propositi per l'anno nuovo" concesse da alcuni sviluppatori giapponesi. Precisiamo che il commento potrebbe essere un riferimento all'uscita di FF7 Rebirth su PC, in arrivo il 23 gennaio, tuttavia il director in questo caso ha menzionato sia questa conversione che la trilogia in generale separatamente, il che fa ben sperare per un possibile approdo sulle console verdecrociate (e chissà, magari anche su Nintendo Switch 2) quantomeno del primo capitolo del 2020. Ovviamente, Hamaguchi ha menzionato anche lo sviluppo del capitolo finale di questa trilogia, con il team che sta lavorando duramente per renderlo un finale adeguato.