PlayStation Portal riceverà nuove funzionalità e aggiornamenti in futuro da Sony

PlayStation Portal è nato con un dispositivo portatile che permetteva di giocare ai titoli PS5 esclusivamente tramite Remote Play, ovvero praticamente riproducendo i contenuti in streaming connettendosi alla console, ma un recente aggiornamento ha aggiunto la possibilità di fruire di una selezione di titoli in cloud tramite PlayStation Plus, rendendola per certi versi una console portatile a sé stante. A quanto pare questo è solo l'inizio, con Sony che intende aggiungere ulteriori funzionalità al dispositivo in futuro.

Sony prenderà in considerazione l'accoglienza del pubblico

"PlayStation Portal era un nuovo tipo di prodotto per noi, quindi abbiamo voluto prestare la massima attenzione per garantire ai nostri utenti la migliore esperienza possibile", ha detto Wakai. "vogliamo continuare a seguire questo approccio con PlayStation Portal e fare passi avanti graduali in base all'accoglienza della community".

Wakai non ha aggiunto altro sulla questione, dunque non è chiaro quale potrebbe essere il prossimo step per PlayStation Portal. Senza dubbio un catalogo più vasto e variegato di giochi compatibili con lo streaming in cloud potrebbe fare gola sia ai possessori del dispositivo e di quelli potenziali che potrebbero valutare l'acquisto in futuro, ma per saperlo con certezza non ci resta che attendere.

Rimanendo in casa PlayStation, il co-CEO Hermen Hulst ha svelato in un'intervista che la compagnia continuerà a concentrarsi su giochi singleplayer e live service, nonché titoli per mobile realizzati in collaborazione con studi esterni.