Il cosplay di Fubuki da One-Punch Man di Larissa Rochefort non teme rivali

One-Punch Man tornerà il prossimo anno con una nuova stagione dell'anime, che ormai i fan stavano aspettando da diversi anni. In attes di scoprire quando andrà in onda, vi proponiamo un cosplay di Fubuki di altissima qualità, realizzato da Larissa Rochefort.

Fubuki è un personaggio secondario molto presente nella storia e uno dei più amati dai fan del manga e dell'anime. È un eroina di classe B con poteri da esper, conosciuta anche con il soprannome di "Blizzard of Hell". Può usare le sue abilità per scatenare dei potenti tornado, così come per volare o creare delle barriere psichiche per proteggere sé stessa e gli alleati, ovviamente non Saitama dato che non ne ha affatto bisogno.