Il cosplay di Power da Chainsaw Man firmato Shirogane ci augura Buone Feste

Il cosplay di Power da Chainsaw Man realizzato da Shirogane indugia sul tema natalizio per augurare a tutti delle Buone Feste, e lo fa attraverso uno scatto che riesce a catturare molto bene l'atmosfera di questi giorni.

Come ben sanno i fan di Chainsaw Man, Power è una ragazza solo all'apparenza normale, che nasconde in realtà una potente creatura demoniaca: lo provano le sue corna rosse, che diventano più grandi quando entrano in contatto con il sangue.

Di certo si tratta di una figura di grande importanza nell'ambito della serie creata da Tatsuki Fujimoto, che ha riscosso finora uno straordinario successo in tutto il mondo e ha raggiunto il diciannovesimo volume in Giappone.