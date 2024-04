Chainsaw Man: il cosplay di Power da Shirogane_sama la mostra in un momento di relax

Chainsaw Man è ancora fonte d'ispirazione per questo nuovo cosplay di Power da parte di Shirogane_sama, che si dimostra piuttosto affezionata al personaggio in questione vista la quantità di interpretazioni effettuate, in questo caso rappresentandola in un momento di relax.

Power è uno dei demoni ricorrenti nella serie, uno dei principali co-protagonisti nel corso della saga della Public Safety, con la capacità di possedere dei corpi femminili con cui si presenta, applicandovi la variazione tipica delle corna ben visibili sulla testa.

L'altro elemento principale di riconoscimento sono gli occhi: che appaiono luminosi e dotati di una colorazione giallo-rossa con una particolare configurazione. Entrambe queste caratteristiche vengono ovviamente riprodotte nel cosplay in questione, come potete vedere nell'immagine qui sotto.

Nonostante la sua essenza demoniaca, Power si caratterizza però per una personalità complessa e sfaccettata, e con questa è riuscita a conquistare il pubblico grazie al suo carisma che la inserisce bene in diversi contesti, come vediamo anche in questo caso.