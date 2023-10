Chainsaw Man, il cosplay di Quanxi da Xenon_ne è di gran classe

Torniamo nelle oscure atmosfere di Chainsaw Man con un nuovo cosplay di Quanxi da parte di Xenon_ne, che come di consueto si dimostra capace di replicare in maniera estremamente accurata il personaggio, attraverso anche una notevole eleganza nell'esecuzione.

La cosplayer in questione, nota anche come Alin Ma, è ormai una specialista anche per quanto riguarda i personaggi di Chainsaw Man, ma rispetto alle interpretazioni più diffuse, come ad esempio il personaggio di Makima, in questo caso ha scelto un soggetto più particolare, riuscendo in pieno nell'impresa.

Quanxi, nota come la prima Devil Hunter, è un ibrido di Bow Devil ed è una cacciatrice particolarmente conosciuta e temuta. Presentata prima come un'antagonista, durante le prime fasi narrative della serie, subisce una particolare evoluzione che vede cambiarne le caratteristiche.