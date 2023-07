Chainsaw Man: il cosplay di Yoru/Asa Mitaka da Xenon_ne è davvero stupendo

Continuiamo a vedere ottime reinterpretazioni sui personaggi di Chainsaw Man, come succede in questo caso con questo splendido cosplay di Yoru/Asa Mitaka da parte dell'ottima Xenon_ne, che riesce a riprodurre in maniera perfetta il demone in questione, con qualcosa del suo umano ospitante.

Il soggetto scelto sembra in effetti essere più Yoru che non Asa Mitaka, ma la cosplayer ha comunque voluto riferirsi a entrambe, essendo in effetti due lati della stessa persona, o quasi. Asa Mitaka è il personaggio principale della Academy Saga di Chainsaw Man: si tratta di una studentessa dall'aspetto piuttosto dimesso ma dotata anche di un fascino tenebroso, che nasconde un grande segreto.

Si tratta infatti dell'essere umano scelto per ospitare il demone Yoru, il War Devil e uno degli esseri più temibili presenti nell'universo di Chainsaw Man, membro dei Quattro Cavalieri. Yoru resuscita nel corpo di Asa, creando una notevole dualità per la ragazza, che comunque in certi casi domina la personalità del demone.

Questo crea ovviamente una notevole opposizione tra il carattere schivo e dimesso di Asa e il grande potere del demone Yoru, caratterizzato peraltro da un temperamento piuttosto volitivo. Il cosplay di Xenon_ne riproduce una sorta di misto tra i due personaggi, anche se prevale chiaramente l'aspetto e la personalità del demone.

