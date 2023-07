Marvel's Spider-Man 2: bundle PS5 e Dualsense in edizione limitata annunciati da Sony

Tramite il PlayStation Blog, Sony ha annunciato una versione in edizione limitata di PS5 e del Dualsense a tema Marvel's Spider-Man 2, che saranno disponibili a partire dall'1 settembre. Se già possedete la console, sarete felici di sapere che sono in arrivo anche delle cover con gli stessi motivi.

L'annuncio è arrivato assieme a un nuovissimo trailer della storia che è stato presentato in occasione del Comic-Con di San Diego. La Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition Bundle includerà una PS5 e un Dualsense caratterizzati da una colorazione nera e rossa, che simboleggia il contrasto tra Venom e Spider-man, e l'iconico simbolo dell'arrampicamuri, assieme ovviamente a una copia digitale di Marvel's Spider-Man 2.

"Il design è stato ispirato dal simbionte del gioco che si sta impossessando della console e del controller, ma si può ancora vedere un po' di rosso. Questo rappresenta i vari modi in cui i giocatori sperimenteranno come il simbionte cerca di prendere il controllo in Marvel's Spider-Man 2. È un continuo spingere e tirare per il dominio, che sia interno o esterno, e il risultato non è certo", ha descritto così il design di console e controller Jacinda Chew, senior art director di Insomniac Games.