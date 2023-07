Microsoft e Activision: il CEO di Ubisoft pensa che l'acquisizione sia positiva

Il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, pensa che l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft sia positiva in quanto dimostra il valore che hanno le IP nel mercato e, considerando l'importanza di King nella trattativa, conferma che la compagnia francese sta facendo la scelta giusta nell'investire nel settore mobile.

Guillemot lo ha dichiarato durante l'ultimo incontro con gli azionisti, dove tra le varie domande poste ce n'è stata una che chiedeva cosa ne pensa il CEO della compagnia francese dell'ormai imminente matrimonio tra Activision Blizzard e Microsoft.

"Penso che sia una buona notizia che la transazione possa andare in porto, perché dimostra davvero la potenza delle IP e la direzione che sta prendendo il settore. Ci saranno molte opportunità in futuro per tutte le aziende", ha dichiarato Guillemot.

"Dimostra anche il valore delle IP che possono essere presenti su console e PC, ma anche su dispositivi mobili e diventare marchi di portata mondiale. È un'opportunità fantastica. Microsoft sta dicendo che il settore mobile nell'accordo con Activision è importante. Quindi tutti gli investimenti che stiamo facendo per essere più forti in questo settore sono in linea con questo".