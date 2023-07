Epic Games Store: iniziati i Saldi Estivi 2023 con tanti giochi PC in offerta

Epic Games Store ha dato inizio oggi ai Saldi Estivi 2023 della piattaforma, con tantissimi giochi PC a prezzo scontato, tra cui anche Dead Island 2, Red Dead Redeption 2 e Far Cry 6.

Tutte le offerte in corso saranno valide fino al 3 agosto 2023 dunque se trovate un titolo di vostro interesse a prezzo scontato approfittatene finché siete in tempo. Non è finita qui, perché acquistando uno dei titoli in promozione ottenere il 10% di Ricompense Epic, invece del classico 5%.

Per chi non lo sapesse, le Ricompense Epic sono una nuova iniziativa lanciata a maggio su Epic Games Store, che permettono ai giocatori di recuperare una percentuale di quanto speso per i loro acquisiti sotto forma di credito da spendere per quelli successivi.