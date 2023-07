Borderlands, il film: svelata la data di uscita della pellicola di Eli Roth

La notizia è arrivata da prima al Comic-Con 2023 di San Diego, dove purtroppo non sono stati presentati trailer o immagini della pellicola, e successivamente confermato dal profilo Twitter della serie.

Cast e trama del film di Borderlands

Stando ai primi dettagli, nel film vedremo alcuni personaggi storici di Borderlands, ma nel contesto di una storia originale.

La protagonista del film è la famigerata cacciatrice di tesori dal passato misterioso Lilith (Cate Blanchett), che a malincuore torna sul suo pianeta natale, Pandora, per ritrovare la figlia scomparsa del poco raccomandabile Atlas (Edgar Ramirez). Nel farlo stringerà un'alleanza con: Roland (Kevin Hart), un tempo un soldato rispettato, ora in cerca di redenzione; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), una scatenata pre-adolescente con la passione per le esplosioni; Krieg (Florian Munteanu), il muscolo protettore della ragazza; Tannis (Jamie Lee Curtis), una scienziata che ne ha viste di tutti i colori; Claptrap (Jack Black), un robot saccente.

Questo gruppo di improbabili eroi dovranno unire le forze e fronteggiare mostri alieni e banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che potrebbe essere la chiave di un potere inimmaginabile che potrebbe decidere il destino dell'universo.