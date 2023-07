Activision Blizzard: FTC pronta a sospendere il caso e trattare con Microsoft, per Bloomberg

Se così fosse sarebbe un'altra vittoria per la compagnia di Redmond, che in ogni caso pare avere già la strada spianata per concludere l'operazione entro il 18 ottobre 2023, la nuova scadenza concordata con ABK , o già subito dopo il verdetto finale della CMA inglese, che arriverà non più tardi del 29 agosto.

Microsoft ha chiesto la cancellazione del caso

Ieri Microsoft ha chiesto alla FTC di annullare il suo caso contro l'acquisizione di Activision Blizzard, di cui attualmente è in programma il processo interno per il 2 agosto. L'antitrust statunitense ha ancora poche ore per decidere se proseguire la sua battaglia oppure accogliere la richiesta della compagnia.

Stando alle fonti di Bloomberg, in realtà sarebbero proprio le regole dell'agenzia a imporre all'FTC di abbondare definitivamente il caso dopo aver perso la causa per l'ingiunzione preliminare che avrebbe dovuto far naufragare la manovra, nonché l'appello al verdetto della stessa.

Una volta ritirato il caso, Microsoft e Activision potrebbero cercare di convincere i commissari della FTC ad accettare un accordo o a rinunciare del tutto alla loro opposizione. Nel caso della prima opzione supponiamo che sia lecito aspettarsi un "accordo di cortesia", dato che l'antitrust statunitense non può fare praticamente nulla per ostacolare in modo efficacie l'acquisizione e quindi avrebbe scarso potere in una trattativa con le due parti.